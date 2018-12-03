Законопроект про адвокатуру суперечить Конституції, - заступник голови НААУ

Фото: Валентин Гвоздій (УНІАН)

Законопроект ставить під загрозу захист прав українців, вважає юрист

Законопроект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055, який було внесено до Верховної ради у вересні, не лише суперечить Конституції, але й ставить під загрозу захист прав українців. Таку думку висловив заступник голови Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Валентин Гвоздій, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Лавринович зазначив, що Конституція гарантує кожному право на професійну правову допомогу і ця функція покладена Основним законом на адвокатуру. Але, на його думку, з урахуванням багатьох положень законопроекту, ефективність надання такої допомоги істотно знизиться: "буквально, адвокат у процесі буде поставлений у такі рамки, де він буде лише "присутньою особою".

За словами юриста, законопроект 9055 порушує норму ст. 22 Конституції України, яка чітко говорить про те, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

"Зокрема, повнота реалізації правових інструментів захисника, згідно з законопроектом, обмежена відповідальністю за зловживаннями професійними правами. Нова стаття КПК 22-1 "Зловживання процесуальними правами" (Перехідні положення законопроекту) і ще кілька новел основного тексту законопроекту — це Дамоклів меч для кожного адвоката і по суті є скасуванням прав людини. Аналогічні на мій погляд неконституційні норми містяться і в процесуальних кодексах", - написав Гвоздій.

За словами Гвоздія, порушується також конституційне право на вільний вибір захисника, адже законопроект передбачає, що на цей вибір впливатимуть прокурори, слідчі та судді.

Крім цього, він зазначив, що ст. 22 Конституції визначає, що при прийнятті нових законів не допускається обмеження існуючих прав і свобод, але "законопроект 9055 перетворює відразу кілька конституційних статей в даремні декларації".

У зв'язку з цим, Гвоздій звернувся до парламентаріїв з питанням: "Чи готові народні депутати підтримати такі ризики або все ж запитають думку Конституційного суду, покаже час".

Юрист вважає, що "у зв'язку зі спробою внести системні зміни в регулювання конституційного інституту адвокатури варто проявити політичну далекоглядність, а не політичну хитрість. Адже законопроект, що встановлює правила роботи адвокатів, зачіпає інтереси не однієї професії, а всіх громадян України. Чи можна поставити особисті амбіції вище цілого розділу Конституції про права і свободи людини і громадянина?".

Раніше профільний комітет ВРУ надав висновок про те, що законопроект 9055 несе в собі корупційні ризики, а Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало реалізовувати запропоновані в проекті закону зміни.