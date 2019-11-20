Законопроект №2233 грозит сворачиванием курса Украины на интеграцию с ЕС в энергоотрасли, - ICC Ukraine

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еврокомиссию призвали предоставить рекомендации к законопроекту №2233

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233) противоречит принципам функционирования свободного рынка электроэнергии и грозит интеграции украинской энергосистемы с европейской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение ІСС Ukraine к Европейской Комиссии.

"Общая позиция украинского бизнеса заключается в том, что данный законопроект грубо нарушает принципы функционирования либерализованного рынка электроэнергии, устанавливает административные рычаги управления, и является угрозой сворачивания курса Украины на интеграцию с Европейским Союзом в области энергетики, свидетельствует о несоблюдении взятых на себя в соответствии с Соглашением об ассоциацией обязательств", - указано в документе.

В нем отмечается, что законопроект не соответствует праву Европейского Союза (ЕС) и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, отмечается, что предложенное в законопроекте №2233 положение относительно предоставления права Регулятору "устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии", не соответствует п.1 ст. 269 Соглашения об ассоциации, которое предусматривает, что "цены на поставку газа и электроэнергии для промышленных потребителей определяются исключительно спросом и поставками".

Кроме того, авторы обращения отметили, что предлагаемое в законопроекте установление Регулятором предельных цен на рынке "на сутки вперед" на постоянной основе исказит конкуренцию на рынке, что не согласуется с п.1 преамбулы Директивы 2009/72/ЕС, которая предусматривает создание внутреннего рынка электроэнергии "для достижения повышения эффективности, конкурентных цен, улучшения качества обслуживания, а также для содействия безопасности поставок и стабильности".

В ІСС Ukraine напомнили, что Украина обязалась в случае внесения изменений в энергетического законодательства проводить предварительно консультации с Еврокомиссией на предмет совместимости этих изменений с положениями acquis ЕС. И призвали Еврокомиссию предоставить рекомендации к законопроекту №2233, чтобы учесть их перед окончательным принятием законопроекта.

Фото: iccua.org

Напомним, 12 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233).

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что принятие законопроекта №2233 будет означать отказ от рыночной модели в электроэнергетике и возврат к ручному управлению тарифами.