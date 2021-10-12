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Законодательство об олигархах и борьбе с коррупцией должно быть юридически обоснованным, - ЕС

Автор: Артем Горовенко

Европейский союз отметил необходимость юридически обоснованного принятия и внедрения законодательства, которое будет ограничивать коррупцию и влияние частных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное изданием "Европейская правда".

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства", - говорится в заявлении.

ЕС подтвердил свою поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.

ЕС также призвал к дальнейшим шагам на этом направлении.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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ЕвросоюзЗакон об олигархах