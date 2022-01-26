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Законность формулы "Роттердам+" подтверждена меморандумом с МВФ, - адвокат

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Киев, Среда 26 января 2022 16:17
Законность формулы "Роттердам+" подтверждена меморандумом с МВФ, - адвокат Фото: ВАКС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Законность и правильность формулы "Роттердам+" подтверждена Меморандумом с МВФ, десятками экспертиз и заключений государственных исследовательских институтов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку для "Обозреватель" адвоката по делу Натальи Дригваль.

"В прессе продолжаются манипуляции на тему формулы "Роттердам+". Формулы, по которой на основании прозрачных европейских индексов рассчитывались цены на уголь в 2016-2019 годах. Этот принцип ценообразования - как наиболее эффективный и экономически обоснованный - закреплен в меморандумах с МВФ, подписанных как предыдущим, так и действующим президентами. Законность формулы подтверждена по итогу открытого и состязательного судебного процесса", - сообщила Дригваль.

Она отметила, что формула ценообразования "Роттердам+" после длительных публичных обсуждений была коллегиально утверждена НКРЭКУ. Новая формула была одобрена Министерством энергетики и Антимонопольным комитетом.

"Справедливость и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена исследованиями международных авторитетных организаций IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), крупнейшими мировыми аудиторскими компаниями", - отметила Дригваль.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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