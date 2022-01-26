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Законність формули "Роттердам+" підтверджено меморандумом із МВФ, - адвокат

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Київ, Середа 26 січня 2022 16:17
Законність формули "Роттердам+" підтверджено меморандумом із МВФ, - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Законність та правильність формули "Роттердам+" підтверджена Меморандумом з МВФ, десятками експертиз та висновків державних дослідницьких інститутів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку для "Обозреватель" адвоката у справі Наталії Дрігваль.

"У пресі продовжуються маніпуляції на тему формули "Роттердам+". Формули, за якою на підставі прозорих європейських індексів розраховувалися ціни на вугілля у 2016-2019 роках. Цей принцип ціноутворення - як найефективніший та економічно обґрунтований - закріплений у меморандумах з МВФ, підписаний як попереднім, так і чинним президентами. Законність формули підтверджена за підсумком відкритого та змагального судового процесу", - повідомила Дрігваль.

Вона зазначила, що формулу ціноутворення "Роттердам+" після тривалих публічних обговорень було колегіально затверджено НКРЕКП. Нова формула була схвалена Міністерством енергетики та Антимонопольним комітетом.

"Справедливість та економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" підтверджена дослідженнями міжнародних авторитетних організацій IHS CERA (провідний у світі консультант з ринків палива), EURACOAL (Європейська асоціація кам'яного та бурого вугілля), найбільшими світовими аудиторськими компаніями", - зазначила Дрігваль.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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