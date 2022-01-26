Законність формули "Роттердам+" підтверджено меморандумом із МВФ, - адвокат

Законність та правильність формули "Роттердам+" підтверджена Меморандумом з МВФ, десятками експертиз та висновків державних дослідницьких інститутів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку для "Обозреватель" адвоката у справі Наталії Дрігваль.

"У пресі продовжуються маніпуляції на тему формули "Роттердам+". Формули, за якою на підставі прозорих європейських індексів розраховувалися ціни на вугілля у 2016-2019 роках. Цей принцип ціноутворення - як найефективніший та економічно обґрунтований - закріплений у меморандумах з МВФ, підписаний як попереднім, так і чинним президентами. Законність формули підтверджена за підсумком відкритого та змагального судового процесу", - повідомила Дрігваль.

Вона зазначила, що формулу ціноутворення "Роттердам+" після тривалих публічних обговорень було колегіально затверджено НКРЕКП. Нова формула була схвалена Міністерством енергетики та Антимонопольним комітетом.

"Справедливість та економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" підтверджена дослідженнями міжнародних авторитетних організацій IHS CERA (провідний у світі консультант з ринків палива), EURACOAL (Європейська асоціація кам'яного та бурого вугілля), найбільшими світовими аудиторськими компаніями", - зазначила Дрігваль.