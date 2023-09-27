Законність та обґрунтованість формули "Роттердам+" підтверджена судами та ВАКС, - адвокат

Законність та обґрунтованість формули "Роттердам+" протягом останніх років була неодноразово підтверджена у суді, у тому числі у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката у справі Дмитра Побережного.

"Чи варто дивуватися, що розслідування триває попри те, що формула була визнана коректною у всіх 3 інстанціях адміністративних судів ще у 2016-2017 роках. Прокуратура (САП) та суд (ВАКС) 4 рази закривали справу Роттердам+. Однак справу було передано до суду", - пише адвокат.

Проте, за його словами, у медіа-просторі знову виникли міфи та спекуляції навколо справи "Роттердам+". Вони виникали протягом усіх 6 років розслідування та обумовлені насамперед політичним та медійним забарвленням цієї справи, вважає адвокат.

Він наголосив, що у 2016 році, коли Україна на вимогу західних партнерів активно реформувала ринки газу, електрики та вугілля, існувала гостра необхідність запровадження зрозумілого формульного ціноутворення на енергоресурси.

І така формула була прийнята НКРЕКУ на вимогу Антимонопольного комітету. Формула приймалася всіма членами НКРЕКУ, узгоджувалась з Антимонопольним комітетом, Міненерго, Регуляторною службою, Мін'юстом.

"Представники НАБУ стверджували, що формула не мала жодного позитивного ефекту для держави. Але це спростовується економічною логікою. Дія формули призвела до зниження дотацій вугільних шахт, дозволила виконати міжнародні зобов'язання перед європейською спільнотою щодо встановлення ринкової системи ціноутворенням. вугіллям та, відповідно, електроенергією", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 6 років. За цей час Спеціалізована антикорупційна прокуратура 4 рази закривала справу через відсутність складу злочину.

Це рішення підтверджував також Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата ВАКС.