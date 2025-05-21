Закони про народовладдя і консультації закладають підґрунтя для інклюзивної демократії, - Шуляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Однак їх впровадження буде відбуватись через зміни в Конституції, через фінансову децентралізацію, найкращі освітні виборчі практики тощо.

Вона підкреслила, що нині всі ініціативи як комітету, так і парламенту йдуть в ногу з європейськими цінностями і стандартами. Однак нині для цього є три основні орієнтири. По-перше, йдеться про дотримання принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, яка закладає базові принципи державної політики, декларує важливість місцевого самоврядування як ключової демократичної інституції.

"Йдеться про продовження всіх європейських децентралізаційних реформ, які будуть потім впроваджуватись через зміну у Конституції, через фінансову децентралізацію, тобто приведення податкового і бюджетного законодавства у відповідність до кращих міжнародних практик, через найкращі освітні виборчі практики тощо. Для нас у цьому надважливо мати орієнтир у вигляді європейських практик", - підкреслила Шуляк.

Другий, за її словами, орієнтир - нарощення спроможності інституцій. Шуляк зауважила, що нещодавно було ухвалене законодавство, що стосується служби в органах місцевого самоврядування - розпочато реалізацію нової моделі служби в них. Це важливо, вважає вона, щоб мати стійкі кадри, від яких добробут і розвиток громад буде залежати безпосередньо.

Третій не менш важливий орієнтир - максимальна інклюзивність, яка передбачає участь громадян у прийнятті рішень на всіх рівнях. Два важливі закони, які ухвалені у цьому напрямку - законопроєкт №4295 про публічні консультації, а також законопроєкт №7283 про народовладдя в частині локальних місцевих інструментів демократії.

"Перший закон почне працювати в Україні після закінчення воєнного стану. Другий починає працювати вже зараз і ми можемо бачити перші результати. Я певна, що мешканці наших громад їх будуть бачити також", - підкреслила Шуляк.

Наразі, додала вона, завданням стоїть забезпечення найкращих практик для громад і громадян у частині розвитку демократії, який має продовжуватись попри війну. Не менш важливо на державному рівні зберегти нагляд за принципом невтручання без потреби, а також забезпечити військово-поствоєнну адаптивність, для того, щоб реформи які розпочалися, успішно просувалися.