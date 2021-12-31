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Когда закончится пандемия коронавируса. В ВОЗ не могут ответить: назвали причины

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Женева, Пятница 31 декабря 2021 12:26
Когда закончится пандемия коронавируса. В ВОЗ не могут ответить: назвали причины Фото: в ВОЗ объяснили, почему нельзя спрогнозировать, когда закончится пандемия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

В мире стремительно растет количество новых случаев коронавируса.

"Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцинам, что потребует адаптации препаратов", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он считает, что деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Это и может быть одной из причин, почему вирус продолжает мутировать и появился "Омикрон".

Однако, если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, производителям придется разрабатывать новые препараты. Это означает, что в мире возникнет дефицит вакцин.

Несмотря на это, общий прогноз довольно оптимистичный. Прогнозируют, что острая стадия пандемии может закончиться уже в 2022 году.

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