Когда закончится пандемия коронавируса. В ВОЗ не могут ответить: назвали причины

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNBC .

В мире стремительно растет количество новых случаев коронавируса.

"Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцинам, что потребует адаптации препаратов", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он считает, что деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Это и может быть одной из причин, почему вирус продолжает мутировать и появился "Омикрон".

Однако, если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, производителям придется разрабатывать новые препараты. Это означает, что в мире возникнет дефицит вакцин.

Несмотря на это, общий прогноз довольно оптимистичный. Прогнозируют, что острая стадия пандемии может закончиться уже в 2022 году.