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Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВОЗ не можуть відповісти: назвали причини

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Женева, П'ятниця 31 грудня 2021 12:26
Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВОЗ не можуть відповісти: назвали причини Фото: у ВООЗ пояснили, чому не можна спрогнозувати, коли закінчиться пандемія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не можуть спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.

В світі стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

"Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Він вважає, що діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. Це й може бути однією з причин, чому вірус продовжує мутувати й з'явився "Омікрон".

Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне дефіцит вакцин.

Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

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