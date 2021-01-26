Закон Зеленского об "инвестиционных нянях": Рада разблокировала подписание

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада разблокировала подписание закона президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях". Парламентарии отклонили соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Так, нардепы не поддержали проект постановления №№3760-П "Об отмене решения Верховной рады Украины о принятии в целом как закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (№ 3760 от 01.07.2020)". За постановление проголосовали лишь 123 депутата.

Напомним, 17 декабря Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". За документ проголосовали 252 нардепи. Он гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Как писало РБК-Украина, 1 декабря Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Во втором чтении за него проголосовали только 40 парламентариев, а направление на доработку поддержали 245 нардепов.

Данный документ парламент принял за основу в конце июля. В начале июля глава государства внес этот закон в Раду.