Закон про валюту схвалений комітетом Верховної ради

Законопроект направлений на розгляд парламенту на засіданні 19 червня

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності схвалив президентський законопроект про валюту і рекомендував його до розгляду парламенту. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України в Facebook.

"Національний банк України вітає сьогоднішнє рішення профільного комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендувати проект Закону "Про валюту і валютні операції" №8152 (раніше – "Про валюті") до другого читання", - йдеться в повідомленні.

#event #Radavote4reforms Національний банк України вітає сьогоднішнє рішення профільного комітету Верховної Ради України... Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

Прийняття закону дозволить Україні перейти до свободи проведення валютних операцій за європейським зразком і одночасно забезпечити захист української економіки і фінансової системи від майбутніх криз.

Нагадаємо, 17 травня парламент підтримав законопроект №8152 "Про валюту" про встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктам. Документ підтримали 253 парламентарі.