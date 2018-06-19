Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Закон про валюту схвалений комітетом Верховної ради

НовиниФінанси    19.06.2018 - 16:58
Фото: Верховна Рада України (РБК-Україна)
Фото: Верховна Рада України (РБК-Україна)

Законопроект направлений на розгляд парламенту на засіданні 19 червня

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності схвалив президентський законопроект про валюту і рекомендував його до розгляду парламенту. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України в Facebook.

"Національний банк України вітає сьогоднішнє рішення профільного комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендувати проект Закону "Про валюту і валютні операції" №8152 (раніше – "Про валюті") до другого читання", - йдеться в повідомленні.

 

#event #Radavote4reforms Національний банк України вітає сьогоднішнє рішення профільного комітету Верховної Ради України...

Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

Прийняття закону дозволить Україні перейти до свободи проведення валютних операцій за європейським зразком і одночасно забезпечити захист української економіки і фінансової системи від майбутніх криз.

Нагадаємо, 17 травня парламент підтримав законопроект №8152 "Про валюту" про встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктам. Документ підтримали 253 парламентарі.

В Раді завтра розглянуть президентський законопроект про валюту Закон про захист коштів МФО на інвестпроекти набув чинності
Теги публікації: Закон, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся