Закон о теробороне урегулирует применение оружия ВСУ без объявления войны, - нардеп
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что законопроект о нацсопротивлении №5557 разрешит законодательно урегулировать применение оружия Вооруженными силами и другими воинскими без реального объявления состояния войны. Верховная рада приняла его за основу.
Нардеп подчеркнул, что в 2014 году в Украине отсутствовала правовая база, которая позволяла бы в пределах тогдашнего АТО выполнять функции ВСУ и другими военными формированиями по применению оружия в условиях гибридной войны.
"Для того, чтобы наши военные и добровольческие формирования, которые намерены защитить государство, имели возможность это делать без опасений негативных последствий, и нужно законодательное регулирование", - пояснил парламентарий.
По словам Вениславского, функция теробороны - превентивная, сдерживание агрессора. Отряды теробороны будут создавать на подконтрольных Украине территориях. Они будут обеспечивать функционирование госорганов власти, объектов критической инфраструктуры.
"Силы теробороны есть в каждой области, но они неполноценно функционируют без соответствующего правового основания. После принятия этого законопроекта в каждом селе, территориальной общине будут создаваться добровольные отряды сил теробороны, которыми будут руководить кадровые военнослужащие", - сказал парламентарий.
Он отметил, что членами таким отрядов будут украинцы, которые в мирное время занимаются абсолютно мирной деятельностью.
"Готовясь к защите своего Отечества в добровольческих отрядах, они получат военную специальность и навыки и умение воевать. При этом участники отрядов смогут использовать охотничье оружие, но только для защиты государства", - обратил внимание депутат.
Представитель президента в КСУ уточнил, что на временно неподконтрольных Украины территориях - ЛНР ДНР, в Крыму - будет действовать не территориальная оборона, а силы сопротивления.
"Это высокоподготовленные группы людей, которые будут заниматься разведывательно- диверсионной деятельностью. То есть, этот законопроект вводит комплекс действий по подготовке и ведению территориальной обороны и сопротивления", - сказал он.
Напомним, Рада приняла за основу законопроект №5557 президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. Он предусматривает создание в Украине территориальной обороны.
Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на создание теробороны уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.