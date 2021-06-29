Закон о теробороне урегулирует применение оружия ВСУ без объявления войны, - нардеп

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что законопроект о нацсопротивлении №5557 разрешит законодательно урегулировать применение оружия Вооруженными силами и другими воинскими без реального объявления состояния войны. Верховная рада приняла его за основу.

Нардеп подчеркнул, что в 2014 году в Украине отсутствовала правовая база, которая позволяла бы в пределах тогдашнего АТО выполнять функции ВСУ и другими военными формированиями по применению оружия в условиях гибридной войны.

"Для того, чтобы наши военные и добровольческие формирования, которые намерены защитить государство, имели возможность это делать без опасений негативных последствий, и нужно законодательное регулирование", - пояснил парламентарий.

По словам Вениславского, функция теробороны - превентивная, сдерживание агрессора. Отряды теробороны будут создавать на подконтрольных Украине территориях. Они будут обеспечивать функционирование госорганов власти, объектов критической инфраструктуры.

"Силы теробороны есть в каждой области, но они неполноценно функционируют без соответствующего правового основания. После принятия этого законопроекта в каждом селе, территориальной общине будут создаваться добровольные отряды сил теробороны, которыми будут руководить кадровые военнослужащие", - сказал парламентарий.

Он отметил, что членами таким отрядов будут украинцы, которые в мирное время занимаются абсолютно мирной деятельностью.

"Готовясь к защите своего Отечества в добровольческих отрядах, они получат военную специальность и навыки и умение воевать. При этом участники отрядов смогут использовать охотничье оружие, но только для защиты государства", - обратил внимание депутат.

Представитель президента в КСУ уточнил, что на временно неподконтрольных Украины территориях - ЛНР ДНР, в Крыму - будет действовать не территориальная оборона, а силы сопротивления.

"Это высокоподготовленные группы людей, которые будут заниматься разведывательно- диверсионной деятельностью. То есть, этот законопроект вводит комплекс действий по подготовке и ведению территориальной обороны и сопротивления", - сказал он.