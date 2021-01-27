Закон о референдуме включает электронное голосование: в чем риски

Закон о референдуме включает два способа голосования. Украинцы могут проголосовать непосредственно на участках, заполнив бумажные бюллетени, и электронное голосование.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме".

Для запуска голосования онлайн следует учесть все нюансы - например, защиту системы от взлома и утечки персональных данных.

"Многие депутаты из разных фракций предлагали исключить эти нормы - это осталось. Но фактически электронное голосование не будет работать, потому что в переходных положения указано, что оно требует отдельного закона и будет вводиться вместе с электронным голосованием на выборах", - сказала член рабочей группы по разработке законопроекта, эксперт Центра политико-правовых реформ и коалиции РПР Юлия Кириченко.

При этом первый замглавы парламентского комитета по вопросам государственной власти Роман Лозинский считает, что нормы в законе по поводу электронного голосования прописаны так, что их можно трактовать очень широко. Он уточнил, что документ дает Центризбиркому полномочия решать, как будет проводиться электронный референдум в обход парламента, что также идет в разрез с Конституцией.

"Получается, что этот орган, где большинство членов контролируется властью, может принимать любые решения об электронном голосовании без парламента, без подготовки баз данных, без безопасности персональных данных. И с возможностью фальсифицировать результаты", - предположил нардеп.

Напомним, 26 января Верховная рада во втором чтении окончательно приняла закон о всеукраинском референдуме.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводится об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.