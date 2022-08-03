Закон о платежных услугах вступил в силу: как он изменит денежные переводы

Закон Украины "О платежных услугах" вступил в силу с 1 августа 2022 года. Он направлен на модернизацию и дальнейшее инновационное развитие украинского платежного рынка.

Напомним, в июле НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт. То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.