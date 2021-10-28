Закон об олигархах нужен власти для удержания рейтинга, - нардеп

Закон про олигархов нужен провластной партии в первую очередь для пиара и удержавния своего рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Слуга народа") Артема Дмитрука.

"Мне кажется, что это очередной законопроект, на котором провластной партии нужно было пропиариться, нужно было сделать хайп и нужно было в какой-то момент удержать или, по их мнению, поднять их рейтинг", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

Он добавил, что не голосовал за проект закона, в том числе и потому что он принимался вопреки регламенту.

Сам закон об олигархах Дмитрук считает нерабочим и популистским.

"На сегодняшний день у нас помимо классических правоохранительных органов есть огромное количество специальных органов для специальных субъектов. И сегодня наших правоохранительных органов достаточно для того, чтобы определить всех преступников, определить так называемых олигархов, тех людей, которые как бы мешают развитию в нашем государстве", - заявил Дмитрук.