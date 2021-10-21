Закон об олигархах несет серьезные угрозы свободе слова в Украине, - нардеп

"Между прочим, этот так называемый олигархический закон, который олигархические фракции голосовали, там что написано? Что те кто имели каналы до принятия этого закона - эти олигархи, а те, кто их приобретут после - те уже не олигархи. Поэтому, конечно, есть серьезные угрозы для свободы слова, для авторитаризма в Украине существуют", - сказал нардеп в эфире телеканала "Украина24".