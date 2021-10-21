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Закон об олигархах несет серьезные угрозы свободе слова в Украине, - нардеп

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Киев, Четверг 21 октября 2021 17:53
Закон об олигархах несет серьезные угрозы свободе слова в Украине, - нардеп Фото: народный депутат Николай Княжицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Закон об олигархах создает серьезные риски для свободы слова и авторитаризма в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Николая Княжицкого.

"Между прочим, этот так называемый олигархический закон, который олигархические фракции голосовали, там что написано? Что те кто имели каналы до принятия этого закона - эти олигархи, а те, кто их приобретут после - те уже не олигархи. Поэтому, конечно, есть серьезные угрозы для свободы слова, для авторитаризма в Украине существуют", - сказал нардеп в эфире телеканала "Украина24".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.

20 октября журналисты общественного телеканала "UA: Первый" обвинили Офис президента в давлении на редакционную политику.

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Дмитрий Разумков Княжицкий
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