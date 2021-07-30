ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закон о нацсопротивлении нарушает Конституцию. Зеленский просит Кабмин разобраться

Новина українською →
Киев, Пятница 30 июля 2021 17:23
Закон о нацсопротивлении нарушает Конституцию. Зеленский просит Кабмин разобраться Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский направил письмо главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой в течение двух месяцев подготовить и внести в Верховную раду изменения в закон о национальном сопротивлении, чтобы привести его в соответствие с Конституцией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается в сообщении, при подготовке ко второму чтению законопроекта о национальном сопротивлении народные депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины", - приводит ОП цитату из письма Зеленского.

В частности, речь идет о предоставлении Кабмину права определять порядок запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также изымать у предприятий, организаций и граждан аудио и видеоаппаратуру, мобильные телефоны и другие средства связи.

Кроме того, внесенные поправки предусматривают предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Закон о национальном сопротивлении также вступает в противоречие с законами "Об административных услугах" и "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Президент напоминает, что закон о национальном сопротивлении является важным для обеспечения обороноспособности страны и вводится в действие с 1 января 2022 года.

"Предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон... с целью полного согласования его положений в соответствие с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - отметил Зеленский в письме главе правительства.

Напомним, 16 июля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5557 о национальном сопротивлении. В нем прописано создание в Украине территориальной обороны.

Отметим, Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении 29 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский правительство
NEWS
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета