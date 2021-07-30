Закон про нацспротив порушує Конституцію. Зеленський просить Кабмін розібратися

Президент Володимир Зеленський надіслав листа главі уряду Денису Шмигалю з проханням протягом двох місяців підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону про національний спротив , щоб привести його у відповідність до Конституції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Як наголошується в повідомленні, при підготовці до другого читання законопроєкту про національний спротив народні депутати внесли ряд пропозицій.

"Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України", - наводить ОП цитату з листа Зеленського.

Зокрема, мова йде про надання Кабміну права визначати порядок заборони проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, а також вилучати у підприємств, організацій і громадян аудіо і відеоапаратуру, мобільні телефони та інші засоби зв'язку.

Крім того, внесені поправки передбачають надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Закон про національний спротив також вступає в сперечання з законами "Про адміністративні послуги" і "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Президент нагадує, що закон про національний спротив є важливим для забезпечення обороноздатності країни і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

"Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону... з метою повного узгодження його положень у відповідність з Конституцією України та усунення техніко-юридичних недоліків", - зазначив Зеленський у листі главі уряду.