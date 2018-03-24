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Закон о нацбезопасности предвидит гражданский контроль за деятельностью СБУ

НовостиПолитика    24.03.2018 - 13:17
Фото: нашивка СБУ (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: нашивка СБУ (flickr.com/securityserviceofukraine)

Это важно для обеспечения соответствие закона стандартам НАТО

Новый закон о нацбезопасности будет предвидеть гражданский и парламентский контроль за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сегодня в ходе мероприятий ко Дню СБУ заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина

"Хочу подчеркнуть, что окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" будет предвидеть внедрение гражданского и парламентского контроля за деятельностью Службы (Службы безопасности Украины, - ред.). По моему мнению,  также, как и по мнению наших партнеров, стран-членов НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную раду, стандартам НАТО" - заявил Порошенко. 

Напомним, вчера, 23 марта, глава ВРУ Андрей Парубий сообщил, что Верховная рада Украины в апреле может рассмотреть в первом чтении проект закона "О национальной безопасности и обороне"

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, оборона, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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