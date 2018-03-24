Закон про нацбезпеку передбачатиме громадський контроль за діяльністю СБУ

Це важливо для забезпечення відповідності закону стандартам НАТО

Новий закон про нацбезпеку буде передбачати громадський та парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України (СБУ). Про це сьогодні під час заходів до Дня СБУ заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу підкреслити, що остаточна редакція нового закону "Про національну безпеку" буде передбачати впровадження цивільного і парламентського контролю за діяльністю Служби (Служби безпеки України, - ред.). На мою думку, також, як і на думку наших партнерів, країн-членів НАТО, це важливо, щоб у повній мірі забезпечити відповідність закону, який я нещодавно передав у Верховну раду, стандартам НАТО", - заявив Порошенко.

П: остаточна редакція нового закону "Про національну безпеку" передбачатиме запровадження цивіл парламент контролю за діяльністю СБУ. На мою думку і наших партнерів, це важливо, аби забезпечити відповідність закону стандартам НАТО, а членство в Альянсі – наша стратегічна мета. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 березня 2018 р.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, голова ВРУ Андрій Парубій повідомив, що Верховна рада України у квітні може розглянути в першому читанні проект закону "Про національну безпеку і оборону".