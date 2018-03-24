Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Закон про нацбезпеку передбачатиме громадський контроль за діяльністю СБУ

НовиниПолітика    24.03.2018 - 13:17
Фото: нашивка СБУ (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: нашивка СБУ (flickr.com/securityserviceofukraine)

Це важливо для забезпечення відповідності закону стандартам НАТО

Новий закон про нацбезпеку буде передбачати громадський та парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України (СБУ). Про це сьогодні під час заходів до Дня СБУ заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу підкреслити, що остаточна редакція нового закону "Про національну безпеку" буде передбачати впровадження цивільного і парламентського контролю за діяльністю Служби (Служби безпеки України, - ред.). На мою думку, також, як і на думку наших партнерів, країн-членів НАТО, це важливо, щоб у повній мірі забезпечити відповідність закону, який я нещодавно передав у Верховну раду, стандартам НАТО", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, голова ВРУ Андрій Парубій повідомив, що Верховна рада України у квітні може розглянути в першому читанні проект закону "Про національну безпеку і оборону".

За 2017 рік СБУ запобігла 17 терактам СБУ передала керівництво військовою операцією на Донбасі
Теги публікації: Служба безпеки України, оборона, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top