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Закон о нацбезопасности оставил за СБУ функции контрразведки

НовостиПолитика    21.06.2018 - 13:32
Фото: иллюстративное фото (kmu.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

СБУ продолжит заниматься контрразведывательной деятельностью в экономической сфере

Принятый во втором чтении закон о национальной безопасности оставил за Службой безопасности Украины функцию контрразведывательной деятельности в экономической сфере. Об этом сообщил член комитета Рады по вопросам безопасности и обороны, нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Из законопроекта убрали функцию борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Но у СБУ остается функция контрразведывательной деятельности в экономической сфере. Это вызвало много спекуляций. Говорят, что это может быть использовано, чтобы давить на бизнес. В этой редакции эта поправка учтена в приложении "А" к письму наших западных партнеров. Какая служба должна заниматься контрразведывательной деятельностью. То есть прекращение попыток противника подорвать нас через экономические рычаги. Полиция или кто-то другой не сможет этим заниматься. Это соответствует стандартам НАТО", - заявил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности".

 

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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