Закон про нацбезпеку залишив за СБУ функції контррозвідки

СБУ продовжить займатися контррозвідувальною діяльністю в економічній сфері

Прийнятий у другому читанні закон про національну безпеку залишив за Службою безпеки України функцію контррозвідувальної діяльності в економічній сфері. Про це повідомив член комітету Ради з питань безпеки і оборони, нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"З законопроекту прибрали функцію боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Але в СБУ залишається функція контррозвідувальної діяльності в економічній сфері. Це викликало багато спекуляцій. Кажуть, що це може бути використано, щоб тиснути на бізнес. У цій редакції ця поправка врахована в додатку "А" до листа наших західних партнерів. Яка служба повинна займатися контррозвідувальною діяльністю. Тобто припинення спроб противника підірвати нас через економічні важелі. Поліція або хтось інший не зможе цим займатися. Це відповідає стандартам НАТО", - заявив Тимчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку".