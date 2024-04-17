Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: точна дата, коли почнуть діяти нові норми

Нагадаємо, що ще 25 грудня уряд вносив в Раду законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але його відкликали через низку зауважень. Вже згодом в парламент внесли оновлений документ, який після тисячі правок пройшов перше і друге читання 7 лютого і 11 квітня відповідно. Після чого 16 квітня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Найбільш спірним питанням постало виключення демобілізації після 36 місяців безперервної служби за рішенням Ставки. Цю норму прибрали на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тепер Кабмін протягом 8 місяців має розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану.

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