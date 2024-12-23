Закон про мобілізацію посилив оборону, але у ньому зміни можливі, - Завітневич

За його словами, після набрання чинності закону, зросла врази кількість мобілізованих. При цьому військово-облікові дані через ТЦК та застосунок "Резерв+" оновили мільйони військовозобов’язаних чоловіків.

"Список позитивних змін можна продовжувати. Однак це не означає, що до закону не будуть вноситися зміни. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою, у секторі оборони, ініціатив МО, ГШ та народних обранців. Немає жодного закону, який залишається незмінним, застигає у часі свого створення", - розповів Завітневич.

Мобілізація в Україні

У квітні цього року Верховна Рада України ухвалила закон, який вносить суттєві зміни до системи мобілізації та військової служби в Україні.

У цьому законі було скасовано поняття "обмежено придатний до військової служби". Громадяни визнаються або придатними, або непридатними до служби, що впливає на можливість їх мобілізації. Також було знижено з 27 до 25 років.

А у жовтні цього року в порядок мобілізації в Україні було внесено низку змін. Зокрема, уряд дозволив набір до армії в обхід ТЦК. Також призупинено призов деяких категорій чоловіків віком до 25 років.

Детально про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.