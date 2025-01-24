Закон про множинне громадянство сприятиме поверненню українців, - Зеленський

Ухвалення закону про множинне громадянство стане важливим кроком для повернення українців додому. Закон вже пройшов перше читання у Верховній Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час спілкування з науковцями, студентами та учнями в рамках Першого національного форуму талановитої молоді.
Зеленський під час форуму заявив, що закон про множинне громадянство є важливим для повернення українців, які залишили країну через війну чи інші обставини.
"У першому читанні проголосований закон про множинне громадянство. Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, цей закон дозволить громадянам, які отримали документи інших країн, знову інтегруватися в українське суспільство.
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Міністерство закордонних справ України висловило підтримку ідеї впровадження множинного громадянства, наголосивши на його важливості для сучасних викликів і потреб українського суспільства.
У січні 2024-го президент Зеленський вже вніс законопроект про множинне громадянство до Ради. У листопаді він, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує відповідний інститут.
Також додамо, що парламент у першому читанні підтримав законопроект щодо інституту множинного громадянства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.