UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Закон про множинне громадянство сприятиме поверненню українців, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Ухвалення закону про множинне громадянство стане важливим кроком для повернення українців додому. Закон вже пройшов перше читання у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час спілкування з науковцями, студентами та учнями в рамках Першого національного форуму талановитої молоді.

Зеленський під час форуму заявив, що закон про множинне громадянство є важливим для повернення українців, які залишили країну через війну чи інші обставини.

"У першому читанні проголосований закон про множинне громадянство. Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, цей закон дозволить громадянам, які отримали документи інших країн, знову інтегруватися в українське суспільство. 

Введення інституту множинного громадянства в Україні

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Міністерство закордонних справ України висловило підтримку ідеї впровадження множинного громадянства, наголосивши на його важливості для сучасних викликів і потреб українського суспільства.

У січні 2024-го президент Зеленський вже вніс законопроект про множинне громадянство до Ради. У листопаді він, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує відповідний інститут.

Також додамо, що парламент у першому читанні підтримав законопроект щодо інституту множинного громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський