Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року, - Чернишов

Український уряд працює над законом про множинне громадянство. Він буде готовий до кінця 2025 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю La Repubblica.
За його словами, нині за межами країни перебуває понад 20 мільйонів українців, серед яких приблизно 5 мільйонів - вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення.
"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Задача міністерства - об’єднати всіх українців і в країні, і за кордоном. Передусім ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року", - сказав Чернишов.
Міністр також повідомив, що міністерство розробляє електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну, яка стане корисним інструментом підтримки - дозволятиме шукати роботу, житло й отримувати необхідну інформацію.
Варто зазначити, що, говорячи про подвійне громадянство, Чернишов, скоріш за все, мав на увазі саме множинне громадянство.
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Міністерство закордонних справ України висловило підтримку ідеї впровадження множинного громадянства, наголосивши на його важливості для сучасних викликів і потреб українського суспільства.
У січні 2024 року президент Володимир Зеленський вже вніс законопроєкт про множинне громадянство до Ради.
У листопаді глава держави, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує відповідний інститут.
У грудні Верховна Рада, в рамках першого читання, підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.
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