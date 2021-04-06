Закон об экоконтроле создан для давления на бизнес, а не для защиты окружающей среды, - ФРУ

Проект закона №3091 "О государственном экологическом контроле" имеет ряд негативных положений, которые будут способствовать усилению давления на бизнес, росту коррупционных рисков и уменьшению возможностей для защиты предприятиями своих законных интересов. Проект требует существенной доработки.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, министру экономики Игорю Петрашко, премьеру Денису Шмагалю, председателю ВР Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций и объединений.

"Положения проекта значительно упрощают процедуру проведения проверок при одновременном сужении прав субъектов хозяйствования, и нивелировании действующих предохранителей, которые направлены на защиту от возможных злоупотреблений своими полномочиями контролирующими органами", - объясняют в ФРУ.

В частности, значительно расширен перечень оснований для проведения внеплановых проверок, а также предусмотрена возможность проведения таких проверок в выходные, праздничные, нерабочие дни и/или в нерабочее время. К тому же установлена возможность проведения контрольных мероприятий без участия руководителя или ответственного лица, отмечается в письме.

Кроме того, отмечают в ФРУ, экоинспекциям предоставляется право налагать штрафы на предприятия без применения судебного порядка в размере от 30 тысяч гривен до 5,4 млн грн. При этом самый высокий штраф применяется в случае недопущения органа экологического контроля для проверки.

Также положения законопроекта предусматривают возможность привлечения органов местного самоуправления к контрольным мероприятиям в качестве наблюдателей.

"Это может способствовать возникновению потенциального конфликта интересов между представителями местной власти и соответствующими субъектами, подлежащих экологическому контролю. Привлечение таких представителей является нецелесообразным, учитывая их возможную субъектную предвзятость в отношении отдельных предприятий", - подчеркивают в ФРУ.

Именно поэтому, по мнению ФРУ, проект требует существенной доработки с учетом предложений и замечаний бизнеса, чтобы не допустить создания органа с неограниченными полномочиями и высокими коррупционными рисками.