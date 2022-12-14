Закон про дерадянізацію: Литва забороняє пропаганду авторитарних і тоталітарних режимів

Цей закон створить правову основу видалення з громадських місць країни символів тоталітаризму та авторитаризму, таких як пам'ятники, меморіальні об'єкти, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів.

Також у Литві будуть заборонені згадки осіб - активних учасників політичних, військових та репресивних структур окупаційної влади.

Крім того, із громадських об'єктів видалять назви організацій, подій чи дат, які символізують тоталітарні / авторитарні режими та їх ідеології. На громадських об'єктах заборонять розміщувати знаки військової агресії таких режимів проти іншої держави, знаки радянської окупації Литви у 1940-1941 та 1944-1990 роках, нацистської окупації у 1939-1944 роках.

Зазначається, що заборони не поширюються на музеї, архіви, бібліотеки при організації виставок, інформування громадськості про тоталітарні та авторитарні режими та їх наслідки, використання таких предметів та інформації з метою освіти, науки, професійного мистецтва, колекціонування.

Визнавати громадські об'єкти, що пропагують тоталітарні або авторитарні режими та їх ідеології, зможуть Литовський центр досліджень геноциду та опору або муніципальна влада. Спеціальна міжвідомча комісія має попередньо представити свою оцінку, і після цього керівництво Центру геноциду має не пізніше ніж через 5 робочих днів прийняти рішення або про вилучення громадського об'єкта, або про його збереження.

Зараз у країні передбачено лише адміністративну відповідальність за демонстрацію, поширення та пропаганду символів деяких тоталітарних та авторитарних режимів. Однак після повномасштабної військової агресії РФ проти України багато муніципалітетів у Литві виступили з ініціативою демонтувати статуї, пам'ятники та інші символи радянських військових.

Очікується, що "закон про дерадянізацію" у Литві набуде чинності 1 травня 2023 року.