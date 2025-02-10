Закликав зробити Сумську область "мертвою зоною": СБУ домоглася вироку для пропагандиста РФ

Російський пропагандист Сергій Міхєєв отримав заочний вирок в Україні. Раніше він закликав окупантів знищити Сумську область та перетворити її на "мертву зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служби безпеки України .

За матеріалами Служби безпеки зловмисник публічно підтримує збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів проти цивільного населення України.

Наразі, оскільки він переховується від правосуддя у Москві, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За даними слідства, у червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань РФ здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах.

У такий спосіб зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на "мертву зону", в якій, за його словами, "не повинно залишитися живих людей".

Цю тезу Міхєєв, який позиціонує себе як "політолог", оприлюднив під час одного зі своїх ефірів на рупорі кремля - радіостанції "Вести FM".

Крім того, він регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова, де закликає до продовження авіаударів та артобстрілів цивільної інфраструктури у прикордонних районах України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.