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Закликав зробити Сумську область "мертвою зоною": СБУ домоглася вироку для пропагандиста РФ

Сумська область, Понеділок 10 лютого 2025 17:38
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Закликав зробити Сумську область "мертвою зоною": СБУ домоглася вироку для пропагандиста РФ Фото: СБУ домоглася вироку для російського пропагандиста (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Російський пропагандист Сергій Міхєєв отримав заочний вирок в Україні. Раніше він закликав окупантів знищити Сумську область та перетворити її на "мертву зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служби безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки зловмисник публічно підтримує збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів проти цивільного населення України.

Закликав зробити Сумську область &quot;мертвою зоною&quot;: СБУ домоглася вироку для пропагандиста РФНаразі, оскільки він переховується від правосуддя у Москві, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За даними слідства, у червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань РФ здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах.

У такий спосіб зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на "мертву зону", в якій, за його словами, "не повинно залишитися живих людей".

Цю тезу Міхєєв, який позиціонує себе як "політолог", оприлюднив під час одного зі своїх ефірів на рупорі кремля - радіостанції "Вести FM".

Крім того, він регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова, де закликає до продовження авіаударів та артобстрілів цивільної інфраструктури у прикордонних районах України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Затримання пропагандистів

Зазначимо, за два роки великої війни в Україні затримали та посадили сотні людей, які так чи інакше допомагали окупантам. Багато хто з них безпосередньо працював із російськими спецслужбами.

Хто ці агенти, яка їхня мотивація і що загрожує за держзраду, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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