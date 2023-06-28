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Закликав здаватись росіянам. СБУ оголосила підозру екс-голові сільради під Києвом

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Середа 28 червня 2023 22:36
Закликав здаватись росіянам. СБУ оголосила підозру екс-голові сільради під Києвом Фото: СБУ оголосила підозру екс-голові сільради під Києвом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього голову Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександра Киризлієва. Він виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як з'ясували слідчі, чиновник тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів". Він вирізнявся своєю прокремлівською позицією, яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.

Незадовго до 24 лютого 2022 року він таємно виїхав до Росії через треті країни. На початку вторгнення РФ Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів тероборони та не чинити спротив рашистам.

Колишній чиновник намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва. Окрім цього він проводив агітацію серед місцевихв користь підтримки агресора і допомагати окупаційним угрупованням рф з провізією та розквартируванням на території населеного пункту.

Він також продовжив підривну діяльність на власній сторінці у Facebook, де виправдовував агресивну політику Кремля і називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

В СБУ підтвердили факти злочинних дій чиновника. На основі доказів Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також колишній поліцейський із Маріуполя перейшов на бік окупантів і почав воювати проти ЗСУ. Його взяли в полон і відправили до в'язниці на 12 років.

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