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Закликав натиснути на хуситів: Девід Кемерон зустрівся з Ван І

Фото: міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай має використати свій вплив на Іран, щоб чинити тиск на хуситів у зв'язку з їхніми діями у Червоному морі", - сказав міністр закордонних справ Британії.

Кемерон також виклав позицію Великобританії з питань прав людини в Сіньцзяні та Гонконгу, торкнувся справи британських парламентаріїв, проти яких запроваджено санкції з боку Китаю, і знову закликав звільнити медіамагната Джиммі Лая.

Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що відносини Китаю та Британії повернуться у правильне русло.

"Обидві сторони мають докласти спільних зусиль для розширення "зближення інтересів" та належного врегулювання розбіжностей, щоб повернути свої відносини у правильне русло", - сказав Ван І.

Мюнхенська конференція з безпеки 2024

Раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І у Мюнхені.

Чого чекати Україні від мюнхенської конференції безпеки 2024 - у матеріалі РБК-Україна .

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ВеликобританіяКНРМюнхенская конференция по безопасности