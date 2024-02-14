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Закликали до захоплення Києва. СБУ затримала 5 проросійських агітаторів

Середа 14 лютого 2024 14:48
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Закликали до захоплення Києва. СБУ затримала 5 проросійських агітаторів Фото: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів, які виправдовували російську агресію, закликали до захоплення Києва, а також розпалювали міжнаціональну ненависть в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Київ

"Припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію Росії проти України", - пише СБУ.

Блогер записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх у власних сторінках Facebook, Instagram та Youtube.

Житомирська область

Викрито активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Затриманими виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні.

Наприклад, збройну агресію Росії вони називали "громадянським конфліктом". Для поширення ворожої пропаганди вони проводили так звані "семінари", а потім викладали відео у соціальні мережі.

Фото: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів (ssu.gov.ua)

Запорізька область

"Викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному Telegram-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі", - розповідає СБУ.

Черкаси

Винесено вирок агітаторці, яка публічно закликала до захоплення державної влади й військового перевороту в Україні.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові затримали російського інформатора, який наводив ракети на місто та намагався знайти локації української протиповітряної оборони.

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