Заклади вищої освіти мають посилити взаємодію з державою та бізнесом, - Попко

Трансформація українських закладів вищої освіти в рамках концепції "Університет 3.0" (поєднання освіти, науки, бізнесу та держави) здатна перетворити їх на нові сучасні центри досліджень та інновацій, що, в свою чергу, сприятиме регіональному та національному розвитку в процесі повоєнної відбудови.

Про це заявив професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Вадим Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

"По-перше, держава повинна дотримуватися курсу на посилення адміністративної та фінансової автономії закладів вищої освіти, аби забезпечити "гнучкість" в умовах сучасного світу, що постійно змінюється. Це може бути у формі додаткових інструментів при налагодженні партнерства з державним та приватним сектором", - написав він.

Це, на думку професора, потребуватиме додаткового державного фінансування на здійснення наукових досліджень та інноваційну діяльність. А для того, аби зацікавити бізнес інвестувати в університетські інновації та стартапи, держава має запровадити низку стимулів у вигляді податкових пільг.

"Власне, й сама держава могла б фінансувати або співфінансувати суспільно важливі дослідження та стартапи, конкуруючи з бізнесом. Не зайвим було б створення національного рейтингу для ЗВО за успішну співпрацю з бізнесом", - написав він.

Професор Інституту міжнародних відносин переконує в необхідності розробки механізму для комерціалізації результатів досліджень – від стадії розробки до створення інноваційного підприємства, за прикладом кращих європейських та світових університетів.

Загалом, вважає Вадим Попко, заклади вищої освіти повинні максимально сконцентруватися на налагодження взаємодії з державою та бізнесом.

"Це забезпечить успішну адвокацію інтересів університетів, зміцнить партнерство із суспільством, забезпечить відповідність пріоритетів ЗВО загальнонаціональним та регіональним стратегіям розвитку тощо. Що ж стосується бізнесу, то такий зустрічний рух відкриє нові можливості для досліджень, трансферу технологій, сприятиме задоволенню актуальних потреб ринку праці та підвищить культуру фандрайзингу і залучення додаткового фінансування", - написав він.

З метою оптимізації такої роботи він пропонує покласти ці обов’язки на представників керівного складу університетів, а також передбачити окремі посади - кар’єрного консультанта (career adviser). Такі фахівці, які знаються на потребах ринку праці та володіють іншими необхідними компетенціями, вважає Попко, допоможуть абітурієнтам та студентам у досягненні кар’єрних цілей.

"Роль університетів в повоєнній відбудові буде значною ще в таких напрямках, як інноваційне підприємництво, регіональний розвиток, розвиток місцевих громад, соціальна інтеграція, зміцнення міжнародної співпраці тощо. І коли ми говоримо про реформу вищої освіти я хотів би більше чути саме про це", - резюмував Попко.