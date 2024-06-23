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Заклади освіти в Україні можуть отримати кошти на ремонт й обладнання: як подати заявку

Заклади освіти в Україні отримають кошти на ремонт (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Заклади фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати гроші з бюджету на розвиток та виконання ремонтних робіт. Обов'язковою умовою є подача проєкту та кошторису робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти й науки.

На що можна витратити кошти

Отримані гроші можна спрямувати на:

  • здійснення невідкладних аварійно-відбудовних і ремонтних робіт
  • реалізацію проєктів, пов'язаних із будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією та реставрацією) захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховища/протирадіаційного укриття, призначених для укриття учасників освітнього процесу закладів фахової передвищої та вищої освіти
  • здійснення заходів, пов'язаних із приведенням підвальних та/або цокольних приміщень закладів освіти у стан, придатний до використання як найпростіших укриттів
  • здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог пожежної безпеки в закладах освіти
  • забезпечення технічними засобами оповіщення та інформування
  • придбання генераторів, електрогенераторних установок, трансформаторів, систем безперебійного електроживлення, акумуляторів, іншої електричної апаратури, пристроїв для фільтрування або очищення води, іншого обладнання довгострокового користування для безперебійного тепло-, водо-, електро- і газопостачання, що забезпечує безпечні умови навчання в офлайн-режимі, а також для забезпечення проживання у гуртожитках здобувачів освіти, якщо освітній процес здійснюється в офлайн-режимі
  • здійснення заходів з енергоефективності
  • розбудову мережі та відновлення гуртожитків, пошкоджених в результаті бойових дій, для проживання здобувачів освіти у закладах освіти, що здійснюють навчання в офлайн-режимі тощо

У Міністерстві оберуть заклади освіти, яким нададуть фінансування з бюджетних коштів.

Як взяти участь у конкурсі

Коледжі та університети повинні до третього липня передати в МОН заявку та пакет документів на паперових носіях. Це можна зробити поштою чи надати особисто через канцелярію МОН з позначкою "Конкурс на отримання бюджетних коштів за КПК ВК 2201140".

Обов'язкова умова отримання коштів - це наявність затвердженої проєктної (проєктно-кошторисної) документації для робіт.

Раніше ми розповідали, які українські університети потрапили до рейтингу найкращих у світі.

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