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Закінчуються гроші? Путін урізав виплати окупантам за поранення на війні

Москва, Середа 13 листопада 2024 17:46
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Закінчуються гроші? Путін урізав виплати окупантам за поранення на війні Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії значно зменшили виплати солдатам, які отримали нетяжкі пораненя на війні проти України. Російський диктатор Володимир Путін підписав указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Як пише видання, у Росії окупантам за будь-яке поранення платили по 3 млн рублів (близько 1 млн 260 тисяч гривень). Зокрема, такі кошти могли виплатити навіть окупантам, які мали несерйозні осколкові поранення.

Але диктатор вирішив змінити таку норму. Тепер, згідно з його указом, виплати становитимуть:

  • 3 млн рублів (близько 1 млн 260 тисяч гривень) - за тяжкі поранення;
  • 1 млн рублів (близько 420 тисяч гривень) - за легкі поранення;
  • 100 тисяч рублів (близько 42 тисячі гривень) - за легкі травми.

До речі, раніше ЗМІ дізналися, що Росія збирається платити північнокорейським солдатам за участь у бойових діях проти українських захисників.

За даними The Korea Herald, з олдати КНДР, ймовірно, отримуватимуть по 2 тисячі доларів на місяць.

При цьому британська розвідка прогнозувала, що стан російської економіки погіршиться в 2025 році, оскільки очікується зростання військових витрат. Також на ситуацію із економікою впливають західні санкції.

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