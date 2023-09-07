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Закінчились мобілізовані? Міноборони РФ пропонує ставити на військовий облік ув'язнених

Росія, Четвер 07 вересня 2023 06:42
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Закінчились мобілізовані? Міноборони РФ пропонує ставити на військовий облік ув'язнених Фото: в РФ хочуть ставити ув'язнених на військовий облік (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство оборони Російської Федерації пропонує ставити на військовий облік призовників та військовозобов'язаних, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний портал проектів нормативних правових актів РФ.

Окупанти хочуть виключити з положення про військовий облік підпункт, який звільняв громадян, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, від постановки на військовий облік.

У відомстві пропонують запровадити поняття "особливого військового обліку", який здійснюватимуть в'язниці. Відповідні списки складатимуть та оновлюватимуть виправні установи.

Мобілізація в'язнів в Росії

З початку 2023 року Міноборони Росії почало активно вербувати ув'язнених для участі в бойових діях в Україні. В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих ув'язнених в РФ скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.

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