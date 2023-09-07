Закончились мобилизованные? Минобороны РФ предлагает ставить на военный учет заключенных

Министерство обороны Российской Федерации предлагает ставить на военный учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ.

Оккупанты хотят исключить из положения о военном учете подпункт, освобождающий граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, от постановки на военный учет.

В ведомстве предлагают ввести понятие "особого военного учета", которое будут осуществлять тюрьмы. Соответствующие списки будут составлять и обновлять исправительные учреждения.

Мобилизация заключенных в России

С начала 2023 г. Минобороны России начало активно вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине. В мае Генштаб ВСУ сообщал, что время на подготовку мобилизованных заключенных в РФ сократили почти втрое из-за значительных потерь живой силы.