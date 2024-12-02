"Закидають нас "м’ясом": у ЗСУ розповіли про втрати росіян у Торецьку

У боях за Торецьк Донецької області російські окупанти щотижня втрачають приблизно один механізований батальйон. Це понад 500 осіб.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного" .

За її словами, росіяни продовжують просуватися в районі Торецька, однак зазнають великих втрат.

"Ми порахували, що за тиждень лише у Торецьку ворог кладе механізований батальйон - це понад 500 осіб. Найчастіше вони використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати та простіше штурмувати піхотою. Її у них багато, тому вони просто закидують нас "м'ясом", - розповіла Бобовнікова.

Як зазначила речниця, штурми за допомогою бронетехніки окупанти здійснюють поблизу селища Неліпівка.

Крім того, через погодні умови російські війська зменшили використання авіабомб, водночас удари авіацією тривають.

"Кількість КАБів зменшилася, проте раніше в нас було 30 КАБів на добу, а зараз ми спостерігаємо до десяти КАБів. Вона зменшилася, але все, що більше нуля, це вже страшно і тому вони все одно продовжують наносити авіаційні удари, і це завдає великої шкоди. Це, можливо, пов'язано з погодою, оскільки на Донбасі - туман, хмарність", - додала Бобовнікова.