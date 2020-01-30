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Заказное убийство двух граждан Грузии: в СБУ рассказали подробности спецоперации

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 13:32
Заказное убийство двух граждан Грузии: в СБУ рассказали подробности спецоперации
Фото: спецоперация СБУ (ssu.gov.ua)

Организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии

Целью двойного убийства граждан Грузии было "устранение" их как конкурентов, а указание на их ликвидацию дал главарь одной из грузинских преступных группировок. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что через украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за 20 тыс. долларов. Во время контролируемых правоохранителями встреч "киллер" получил от одного из организаторов 4 тыс. долларов аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления, а также фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет до Тбилиси.

Фото: спецоперация СБУ (ssu.gov.ua)

После указанных действий правоохранители задержали в Харькове представителя украинских криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Одновременно представители грузинской спецслужбы задержали двух организаторов заказа в Грузии.

"Шевченковским районным судом города Киева гражданину Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, на срок - шестьдесят дней, без права внесения залога", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что службы безопасности Грузии и Украины предотвратили заказное убийство двух граждан Грузии. По информации грузинских СМИ, жертвами преступников должны были стать братья Георгий и Давид Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными уголовными инцидентами.

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