Заказ и доставка цветов по всей Украине

Мир вокруг нас постоянно меняется, большинство покупок можно совершить в интернете и доставка цветов на дом становится обыденностью. В этой статье мы хотим рассказать об основных преимуществах онлайн заказов.

Существенная экономия времени. Не каждый человек может выкроить из своего плотного графика время на поиск букета в магазине после работы. Именно поэтому крупные онлайн-сервисы пользуются такой популярностью. Доставка цветов в Харькове https://flowers.ua/ru/xarkov занимает несколько часов, а если сделать заказ заранее, то курьер привезет цветочную композицию в указанное время. Широкий ассортимент. В интернет-магазине Flowers.ua можно найти более 1000 различных букетов и цветов на любой вкус. Начиная от пышных роз, заканчивая комнатными пальмами и кактусами. Всегда свежие букеты. Сервис Flowers.ua сотрудничает напрямую с поставщиками цветов, поэтому гарантирует 100% свежесть товара. Букеты не стоят на улице или в помещении по несколько дней, а хранятся в специальных контейнерах с оптимальной температурой. Курьерская доставка цветов привозит цветы в оборудованных автомобилях, поэтому качество товара всегда на высоте. Анонимность. Заказ цветов на дом может быть осуществлен на условиях полной анонимности. Такой вариант доставки поможет вам сделать первый шаг в отношениях, к тому же какая женщина откажется от тайного поклонника. Вся информация о клиентах хранится на специальном выделенном сервере, что гарантирует абсолютную безопасность. Экономия. Букет цветов в интернет-магазине всегда будет дешевле, чем такой же в магазине. Сервисам нет нужды платить зарплату большому штату продавцов или арендовать складские помещения. К тому же сотрудничество Flowers.ua с крупными украинскими банками дает возможность получить кешбэк на карту до 20% от суммы заказа. Каждый день появляются акционные букеты. Дополнительные услуги. После того как вы решили заказать цветы, композицию можно украсить милыми подарками. Воздушные шарики, коробки конфет, корзинки цветов и романтические послания сделают композицию личной и добавят ей красоты. Бабушка или мама будет в восторге от красивой коробки конфет или фруктов. Индивидуальные заказы. Если вы увидели красивый букет в фильме, сериале или на ТВ, вам хватит всего одного фото, чтобы флористы сервиса смогли создать аналогичную композицию для любимой. Комбинируйте сочетания цветов и консультируйтесь у профессионалов, чтобы сделать день доставки по-настоящему незабываемым. Поддержка и консультации. Сервис Flowers.ua круглосуточно принимает заказы, а профессиональные флористы готовы помочь в составлении букета. Подбирайте только лучшие букеты для своей любимой. Букеты всегда имеют особое значение и знание цветочного этикета просто необходимо для хорошего подарка. Например, на первое свидание не принято дарить пышные композиции, а лучше выбрать цветы в шляпной коробке или 5-7 роз. Не покупайте коллегам слишком яркие цветы, а композиции из 1001 розы лучше дарить на годовщину или особые праздники. Заказывайте цветы в любое время. Стационарные магазины обычно работают до 19-20 часов вечера, когда у многих еще продолжается рабочий день. Если вы романтик и хотите удивить девушку на день рождения в 00:00, то лучшим выбором будет обратиться в службу доставки цветов. Пышные букеты на праздники. На самые романтичные праздники в году, такие как 8 марта и День святого Валентина, практически невозможно найти свежие букеты. Многие до сих пор не знакомы с онлайн доставкой, поэтому стараются как можно быстрее купить красивый букет в подарок своей второй половинке. В эти дни уже к вечеру не найти свежие цветы по умеренным ценам. К сожалению, многие недобросовестные продавцы повышают цены на праздники в 2 или даже в 3 раза. Чтобы этого избежать, просто закажите букет цветов заранее на конкретную дату. Букет приедет не только свежим, но и точно в срок, а вы сэкономите существенную сумму денег.

Удобное приложение на смартфон

Поддержка мобильных приложений уже давно считается правилом хорошего тона для любого интернет-магазина. Заказывать цветы со своего смартфона очень просто и выгодно.

Удобный интерфейс приложения Flowers.ua позволит вам быстро купить нужный товар.

Выбрав город доставки, можно посмотреть список доступных букетов и отфильтровать их по цене.

Интеграция с популярными мессенджерами дает возможность поделиться выбранным букетом или спросить совета у друзей.

Заказывайте букеты из любой точки страны в два клика.

Статус заказа и даже местоположение курьера можно просматривать с мобильного в режиме онлайн. Отличная функция для тех, кто хочет контролировать ситуацию.

Бесплатная доставка. В областных центрах Украины доставка цветов будет бесплатной. Оплачивать букет можно с помощью сервисов PayPal, картой Visa, Mastercard, через Приват24 или Apple Pay. Информацию по заказу всегда можно уточнить у менеджера.

Люди всегда хотят дарить своим близким только приятные эмоции, но часто именно они мешают сделать обдуманный выбор. Обратитесь к профессионалам, чтобы облегчить себе жизнь и выбрать лучший подарок из всех возможных.