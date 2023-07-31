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На Закарпатті стався землетрус

Фото: На Закарпатті стався землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного центру спеціального контролю у Facebook.

Землетрус зафіксували о 14:25. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км.

За класифікацією, землетрус відноситься до ледве відчутних.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня цього року з магнітудою 3,4.

Землетруси в Україні

На початку червня землетрус магнітудою 3,7 бала стався за 26 кілометрів на південний схід від Полтави.

А 26 травня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бала, він стався у Решетилівському районі.

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Закарпатська область