На Закарпатті стався прорив кордону вантажівкою, після - угорці затримали 32 українців

Що про це відомо

Першим про прорив кордону на Закарпатті повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. За його словами інцидент стався 9 червня на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань". Так, відеокамери зафіксували, що вантажівка "ГАЗ-66" з чорними військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули.

Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш.

Також Глагола оприлюднив фото вантажівки, яка здійснила прорив кордону.

Фото: на Закарпатті вантажівка з українцями прорвала державний кордон (t.me/VGlagola)

Що кажуть в ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна повідомив, щодо незаконного перетину кордону групою осіб з залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на даний час проводиться вся необхідна перевірка.

"Рух вантажівки, на якій проглядалися військові номерні знаки, в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни", - розповів Демченко виданню.

За його словами, в ході перевірки також не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Він також підтвердив, що надалі суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України. Окрім цього, українські прикордонники затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", - додає Демченко.