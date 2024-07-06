На Закарпатті собака прикордонників "спіймав" втікачів, які планували перепливати Тису

Собака прикордонників "спіймав" втікачів, які з надувними кругами планували перепливати Тису.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
За даними ДПСУ, на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.
Фото: прикордонники затримали втікачів за кордон (https://dpsu.gov.ua/)
Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд.
У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли.
Плавців та їх помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що сьогодні прикордонники розповіли про нову тактику втікачів за кордон.
Ми також писали, що наприкінці минулого місяця співробітники ДПСУ за 200 м від кордону затримали 17 ухилянтів.
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