На Закарпатті собака прикордонників "спіймав" втікачів, які планували перепливати Тису

За даними ДПСУ, на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

Фото: прикордонники затримали втікачів за кордон (https://dpsu.gov.ua/)

Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд.

У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли.

Плавців та їх помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.