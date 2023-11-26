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На Закарпатті подружжя намагалося вивезти брендової "ювелірки" на 15 мільйонів. Їх затримали

Фото: подружжя намагалося вивезти брендову ювелірку на 15 млн на Закарпатті (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталія Гурковська

Подружжя з Донецької області намагалось вивезти 70 ювелірнх виробів, які ховали які ховали під верхнім одягом. Орієнтовна їх вартість складає 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Митну службу України.

Так, 26 листопада, на митний пост "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, автомобілем заїхали двоє громадян України, 70-річний чоловік та його 63-річна дружина, родом з Донеччини. Останні два роки подружжя проживає у США.

"Для виїзду з України і проходження митних формальностей обрали смугу "зелений коридор", тим самим заявивши, що не переміщують через митний кордон України товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню", - йдеться в повідомленні.


Однак під час огляду особистих речей,як розповіли митники, інспектори знайшли золоту прикрасу - нову, запечатану у пакетику. Тож їм було запропоновано пред’явити усі особисті речі та транспортний засіб для поглибленого огляду.

"У службовому приміщенні митниці, чоловік та дружина добровільно виклали інші ювелірні прикраси, які ховали під верхнім одягом. Без декларування вони намагалися перевезти через митний кордон України понад 70 одиниць ювелірних виробів італійського бренду "Principessa". Їх орієнтовна вартість складає близько 15 мільйонів гривень", - додали у відомстві.

Наразі на обох порушників закарпатські митники складають протоколи про адміністративне правопорушення. Санкція статті предбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товарів з їх конфіскацією.

 

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Закарпаття