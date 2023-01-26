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На Закарпатті у контрабандистів конфіскували три дрони. Їх передадуть військовим

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Мукачеве, Четвер 26 січня 2023 12:57
На Закарпатті у контрабандистів конфіскували три дрони. Їх передадуть військовим Фото: прикордонники передадуть конфіскований дрони захисникам Херсонської області (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники у Закарпатській області конфіскували у контрабандистів три безпілотники. Їх передадуть захисникам у Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА в Telegram.

"За рішенням Ради оборони області три конфісковані безпілотники контрабандистів передадуть на потреби захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники Мукачівського загону вилучили у ділків дрони та комплектуючі до них. Все це відправлять військовим у Херсонську область.

Нагадаємо, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення знищили вже понад 1900 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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