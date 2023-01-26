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На Закарпатье у контрабандистов конфисковали три дрона. Их передадут военным

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Мукачево, Четверг 26 января 2023 12:57
На Закарпатье у контрабандистов конфисковали три дрона. Их передадут военным Фото: пограничники передадут конфискованные дроны защитникам Херсонской области (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники в Закарпатской области конфисковали у контрабандистов три беспилотника. Их передадут защитникам в Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОВА в Telegram.

"По решению Совета обороны области три конфискованных беспилотника контрабандистов передадут на нужды защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники Мукачевского отряда изъяли у дельцов дроны и комплектующие к ним. Все это отправят военным в Херсонскую область.

Напомним, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 1900 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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