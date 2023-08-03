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На Закарпатті добули першу сіль з Тереблянського родовища

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Закарпаття, Четвер 03 серпня 2023 11:03
На Закарпатті добули першу сіль з Тереблянського родовища Фото: на Закарпатті добули першу сіль з Тереблянського родовища (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

У Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища, яке знаходиться у Тячівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити.

"Під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області під керівництвом Президента Володимира Зеленського передав главі держави першу сіль, добуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині", - написав Микита.

Він зазначив, що ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.

Фото: перша сіль з Тереблянського соляного родовища на Закарпатті (t.me/zakarpatskaODA)

"Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення", - розповів глава ОВА.

Видобуток солі в Україні

Нагадаємо, через бойові дії на Донбасі зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке раніше забезпечувало 100% потреби країни, що призвело до дефіциту солі в країні.

Після чого Одеська область запропонувала заміну "Артемсолі". Йдеться про Ізмаїльське родовище та можливий видобуток на Куяльницькому лимані, який давно припинився.

Раніше повідомлялося, що Закарпатська область готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні.

Йдеться про Буштинське соляне родовище, яке може добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. Воно може забезпечити потреби країни на 100%.

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Закарпаття сіль
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