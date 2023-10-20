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На Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ. Мосту загрожує руйнування

Фото: на Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Наталія Кава

Велика кількість дощів призвела до підвищення рівня води у річках Закарпатської області. Саме тому розпочався підмив тимчасової переправи через річку Тересва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook.

За даними ОВА, наразі рух через міст тимчасово призупинено. На місці події вже працюють працівники патрульної поліції, вони регулюють транспортний потік, який спрямовано в об'їзд через село Нересниця.

Підрядна організація вже проводить підготовчі роботи перед початком ремонту пошкоджень.

Попередньо, рівень води спаде через 4-5 годин. Рух переправою буде відновлено після завершення усіх робіт.

 Фото: на Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ (facebook.com/odazakarpattya)

Нагадаємо, через значне потепління у Львові вирішили відключили централізоване опалення.

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Закарпаттяміст