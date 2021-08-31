В Закарпатской области задержали торговца оружием из зоны ООС
Фото: на Закарпатье мужчина продавал оружие и средства поражения с территории ООС (ssu.gov.ua)
На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали местного жителя, который продавал оружие и средства поражения с территории ООС. Мужчина подыскивал клиентов через личные связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Мужчину задержали в городе Мукачево при попытке сбыта:
- 2 пистолета Glock;
- 14 гранат с запалами к ним;
- 22 штык-ножей;
- прицела ночного видения.
Также правоохранители задокументировали факт сбыта фигурантом автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.
"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение ему о подозрении", - говорится в сообщении.
Фото: на Закарпатье задержало мужчину, который продавал оружие с территории ООС (ssu.gov.ua)