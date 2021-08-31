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В Закарпатской области задержали торговца оружием из зоны ООС

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Закарпатье, Вторник 31 августа 2021 14:58
В Закарпатской области задержали торговца оружием из зоны ООС Фото: на Закарпатье мужчина продавал оружие и средства поражения с территории ООС (ssu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали местного жителя, который продавал оружие и средства поражения с территории ООС. Мужчина подыскивал клиентов через личные связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчину задержали в городе Мукачево при попытке сбыта:

  • 2 пистолета Glock;
  • 14 гранат с запалами к ним;
  • 22 штык-ножей;
  • прицела ночного видения.

Также правоохранители задокументировали факт сбыта фигурантом автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение ему о подозрении", - говорится в сообщении.

В Закарпатской области задержали торговца оружием из зоны ООСФото: на Закарпатье задержало мужчину, который продавал оружие с территории ООС (ssu.gov.ua)

Напомним, что в Киеве охранника одного из столичных торгово-развлекательных центров подозревают в незаконной реализации огнестрельного оружия.

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Закарпатье ООС
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