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У Закарпатській області затримали торговця зброєю із зони ООС

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Закарпаття, Вівторок 31 серпня 2021 14:58
У Закарпатській області затримали торговця зброєю із зони ООС Фото: на Закарпатті чоловік продавав зброю та засоби ураження з території ООС (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали місцевого жителя, який продавав зброю та засоби ураження з території ООС. Чоловік підшукував клієнтів через особисті зв’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняс на прес-службу СБУ.

Чоловіка затримали у місті Мукачево під час спроби збуту:

  • 2 пістолетів Glock;
  • 14 гранат із запалами до них;
  • 22 штик-ножів;
  • прицілу нічного бачення.

Також правоохоронці задокументували факт збуту фігурантом автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру", - йдеться в повідомленні.

У Закарпатській області затримали торговця зброєю із зони ООСФото: на Закарпатті затримало чоловіка, який продавав зброю з території ООС (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Києві охоронця одного зі столичних торгово-розважальних центрів підозрюють у незаконній реалізації вогнепальної зброї.

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