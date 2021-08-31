У Закарпатській області затримали торговця зброєю із зони ООС

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали місцевого жителя, який продавав зброю та засоби ураження з території ООС. Чоловік підшукував клієнтів через особисті зв’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняс на прес-службу СБУ .

Чоловіка затримали у місті Мукачево під час спроби збуту:

2 пістолетів Glock;

14 гранат із запалами до них;

22 штик-ножів;

прицілу нічного бачення.

Також правоохоронці задокументували факт збуту фігурантом автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру", - йдеться в повідомленні.

Фото: на Закарпатті затримало чоловіка, який продавав зброю з території ООС (ssu.gov.ua)